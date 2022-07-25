В Україні почали формувати каравани суден з портів “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний” для експорту зерна

Адміністрація морських портів починає формувати каравани на вихід та захід суден до портів “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний” після підписання 22 липня угоди про експорт українського зерна.

За повідомленням Міністерства інфраструктури України захід і вихід суден до вказаних морських портів здійснюватиметься шляхом формування каравану, який буде супроводжуватись судном лідирування.

“З метою складання планів формування караванів просимо надавати заявки на включення суден на електронну пошту lon@ods.uspa.gov.ua”, — йдеться у повідомленні Міністерства інфраструктури.

Як відомо, 23 липня окупанти обстріляли порт Одеси ракетами “Калібр”. На місці влучання зайнялася пожежа, є постраждалі.

Пізніше речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Російській Федерації знадобилася менше ніж доба, щоб своїм ракетним ударом по інфраструктурі Одеського порту поставити під сумнів “зернові” домовленості та обіцянки.