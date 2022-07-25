Украина рассчитывает начать экспорт зерна по морю уже на этой неделе, сначала из Черноморска Евровидение-2023 пройдет в Британии, а не в Украине » Україна отримає від партнерів протирадарні ракети, яких раніше не було в ЗСУ — Резніков Міжнародні партнери пересвідчились, що знищення ворожої техніки Збройними силами України робиться ефективно та професійно, цілі обираються зрозуміло і точно уражаються. Відповідно зростає і рівень довіри до ЗСУ, зокрема, незабаром Україна отримає чергові HIMARS та спеціальні протирадарні ракети. Як передає Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив міністр оборони Олексій Резніков. «На підставі цього рівня довіри нам будуть продовжувати давати допомогу. І ви точно бачили оголошений пакет, якщо я не помиляюсь, на 270 млн доларів з підписом президента Сполучених Штатів про те, що ми отримаємо додатково ще чотири HIMARS, ми отримаємо спеціальні протирадарні ракети, яких раніше у нас було. Це дозволить нам з вами ефективно руйнувати їх (противника — ред.) систему радарів, осліплювати по суті ворога, що дасть можливість нам потім отримати перевагу для контрнаступу», — сказав Резніков.