 
«  
  »

Стрельба в парке Лос-Анджелеса: госпитализировано семь человек

Двое пострадавших находятся в критическом состоянии

По меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы в одном из парков Лос-Анджелеса в воскресенье, сообщили в пожарной службе города.

Врачи скорой помощи доставили четырех мужчин и трех женщин в местные больницы после стрельбы в районе автосалона в парке имени Пека в районе Сан-Педро на юго-западе Лос-Анджелеса, говорится в заявлении департамента пожарной охраны.

По крайней мере три пациента получили огнестрельные ранения, включая мужчину и женщину, чье состояние описывается как критическое, отмечается в заявлении.

«Других пациентов на месте [стрельбы] нет», – заявил пожарный департамент, добавив, что обстоятельства стрельбы пока не подтверждены.

25 июля, 2022 | Category: Новости, США

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  