Стрельба в парке Лос-Анджелеса: госпитализировано семь человек

По меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы в одном из парков Лос-Анджелеса в воскресенье, сообщили в пожарной службе города.

Врачи скорой помощи доставили четырех мужчин и трех женщин в местные больницы после стрельбы в районе автосалона в парке имени Пека в районе Сан-Педро на юго-западе Лос-Анджелеса, говорится в заявлении департамента пожарной охраны.

По крайней мере три пациента получили огнестрельные ранения, включая мужчину и женщину, чье состояние описывается как критическое, отмечается в заявлении.

«Других пациентов на месте [стрельбы] нет», – заявил пожарный департамент, добавив, что обстоятельства стрельбы пока не подтверждены.