Продажа и покупка простого бизнеса в Украине — как это работает

Не смотря на военные действия, многие небольшие бизнесы в Украине не только продаются, но и покупаются. как правило это касается проект, где уже есть показатели движения денег и можно просчитать выгоду от вложения.

Сейчас особо наблюдает рост предложений по продаже бизнеса в ценовой категории от 500 000 до 2 500 000 гривен. Как правило это парикмахерские, массажные салоны и салоны красоты, пишет издание ОффШор а также всевозможные кафе и маленькие магазинчики.

Обычно предлагают перекупить арендованную площадку со всем оборудованием, размещенным на ней. В принципе, если у вас есть и 150 000 гривен, вы можете приобрести небольшую кофейню, площадью до 25 квадратов даже в одном из районов Киева (но не центральном). В случае же центра , то здесь такая площадка будет в 3-4 раза дороже в лучшем случае.

Небольшой магазинчик с кафетерием можно купить как бизнес в сумме до 1 миллиона гривен недалеко от центра Киева. Если же это периферийные районы, то цена составит всего 200-250 тысяч. При этом за вами оставляют оборудования и часто 1 и последний месяц проплаченой аренды.

Вот небольшой список, что можно приобрести прямо сейчас:

кафетерии в ценовом диапазоне 100-500 тыс. гривен

Мини-магазины в пределах 250 — 1.000 тыс.

Кафе и ресторанчики в диапазоне 500 — 1.500 тыс.

И это только Киев.

Как оформить сделку

Сделку лучше всего оформлять нотариально. В договор нотариус вписывает не только права на аренду помещения, но и копию перезаключения договора на аренду на новое лицо. Кроме того, к договору на передачу прав на помещение привязывается и список оборудования, остаток товаров или расходных материалов, список мебели (если это кафе или ресторанчик).

Предметом договора в мини-производстве будет производственное оборудование, включая оценку его амортизации и общего состояние. Можно привлечь и независимого оценщика перед подписанием, но это дополнительные расходы. НО если вы приобретаете права собственности на МАФ, то оценщик будет необходим обязательно.

После того, как договор составлен нотариально, происходит передача денег. Это можно сделать либо наличными в присутствии нотариуса и сторон, либо в банке по переводу. После чего происходит обмен документами и вы становитесь полноправным владельцем бизнеса. Так что здесь все просто. Как правило оформление такой сделки занимает не больше недели.

Стоит отметить, что прямо сейчас достаточно много небольших бизнесов выставлено на продажу в Украине. Если вы располагаете средствами и временем, вы сможете даже выстроить небольшую сеть в городе, пользуясь тем, что помещений много и стоят они недорого. Так что — дерзайте, но просчитывайте риски и возможности.

Виталий Рождаев