Появу HIMARS на озброєнні ЗСУ у Росії називають поворотним моментом у війні, — ISW

Про це повідомляє ISW.

«Тривога в російському націоналістичному інформаційному просторі продовжує зростати, оскільки темпи російських операцій сповільнюються перед лицем успішних ударів українських ракетно-ракетних систем високої мобільності (HIMARS) по ключових російських матеріально-технічних і командно-управлінських вузлах», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що проросійські інформаційні джерела називають появу в ЗСУ установок HIMARS «поворотним моментом у війні». У провладних telegram-каналах з’являються повідомлення, що недавні українські удари по російських складах, вузлах зв’язку і тилових базах надають руйнівний і потенційно необоротний вплив на розвиток майбутніх російських наступів.

Аналітики вважають, що російські війська змушені застосовувати на полі бою різні тактики укриття від HIMARS, включаючи заходи маскування і постійної зміни місця розташування угруповань техніки.

Проте така тактика не дозволяє армії РФ проводити масовані артилерійські обстріли, які вони широко застосовували в ході війни, про що свідчать дані NASA Fire Information for Resource Management.

У свою чергу росіяни сподіваються закріпитися на північному березі Вуглегірського водосховища.

Експерти наголошують, що імовірно російські війська планують просуватися на північ від Бахмута пересіченою місцевістю. А попередні спроби окупантів просунутися з півдня від Бахмута були значною мірою зупинені водними особливостями в районі Світлодарська.

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