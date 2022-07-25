Появу HIMARS на озброєнні ЗСУ у Росії називають поворотним моментом у війні, — ISW

Про це повідомляє ISW.
«Тривога в російському націоналістичному інформаційному просторі продовжує зростати, оскільки темпи російських операцій сповільнюються перед лицем успішних ударів українських ракетно-ракетних систем високої мобільності (HIMARS) по ключових російських матеріально-технічних і командно-управлінських вузлах», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що проросійські інформаційні джерела називають появу в ЗСУ установок HIMARS «поворотним моментом у війні». У провладних telegram-каналах з’являються повідомлення, що недавні українські удари по російських складах, вузлах зв’язку і тилових базах надають руйнівний і потенційно необоротний вплив на розвиток майбутніх російських наступів.
Аналітики вважають, що російські війська змушені застосовувати на полі бою різні тактики укриття від HIMARS, включаючи заходи маскування і постійної зміни місця розташування угруповань техніки.
Проте така тактика не дозволяє армії РФ проводити масовані артилерійські обстріли, які вони широко застосовували в ході війни, про що свідчать дані NASA Fire Information for Resource Management.
У свою чергу росіяни сподіваються закріпитися на північному березі Вуглегірського водосховища.
Експерти наголошують, що імовірно російські війська планують просуватися на північ від Бахмута пересіченою місцевістю. А попередні спроби окупантів просунутися з півдня від Бахмута були значною мірою зупинені водними особливостями в районі Світлодарська.
Інші ключові меседжі від ISW:
-
Українська влада все частіше визнає проведення українських контрнаступальних операцій у Херсонській області.
-
Кремль стикається зі зростаючим (хоча все ще дуже обмеженим) внутрішнім незгодою з боку етнічних меншин, які непропорційно несуть тягар російської війни в Україні.
-
24 липня російські війська здійснили обмежені наземні наступи на північний захід від Слов’янська, на схід від Сіверська та на південь від Бахмута.
-
За минулий тиждень українські удари пошкодили всі три контрольовані Росією мости, що ведуть до міста Херсон.
-
Російські війська здійснили обмежені наземні штурми в Херсонській області.
-
Кремль продовжив створення регіональних добровольчих батальйонів і використовує приватні військові компанії для набору військовослужбовців для створення бойової сили.
-
Також російська окупаційна влада продовжувала створювати умови для проведення референдумів про анексію на окупованих територіях і залучає російських цивільних для відбудови.
Leave a Reply