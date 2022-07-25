Ошибки при инвестировании и как их избежать

Многих вкладчиков отталкивает от инвестирования боязнь совершить ошибку, в то время как даже опытные инвесторы могут беспокоиться о том, чтобы сделать неверный шаг. Но несколько простых советов могут помочь большему количеству вкладчиков встать на путь большей финансовой безопасности.

Возьмите под контроль свои финансы и начните инвестировать

Несмотря на явные недостатки использования исключительно сберегательных счетов в современном мире с низкими процентными ставками, наш недавний опрос показал, что только трое из десяти регулярно инвестируют, и только одна из пяти женщин.

Многие потенциальные инвесторы могут оттолкнуть опасения, что они могут совершить дорогостоящие ошибки. Мы рассмотрим три распространенные ошибки при инвестировании, которых следует избегать, чтобы больше вкладчиков могли взять под контроль свои долгосрочные финансы.

Не путайте инвестирование и трейдинг

Трейдеры используют финансовые рынки как путь к краткосрочной прибыли. Напротив, инвесторы сосредоточены на долгосрочных результатах.

Одним из больших преимуществ инвестирования и удержания его в течение многих лет, а не дробления и изменения, является то, что вы можете пожинать плоды сложных процентов.

Не увлекайтесь тенденциями

Для инвесторов, которые имеют долгосрочный горизонт и реалистично оценивают возможность падения или роста акций, диверсификация является более разумным вариантом. Распределение ваших денег по множеству активов помогает смягчить резкое падение отдельных активов, сохраняя при этом долгосрочный рост.

Диверсификация по классам активов работает, потому что некоторые классы активов, как правило, преуспевают во время экономического подъема, в то время как другие, как правило, лучше, когда экономика сокращается. Путем диверсификации долгосрочный инвестор, который знает, что его инвестиционный горизонт, вероятно, будет включать в себя многочисленные вращения экономического цикла, сводит к минимуму риск одновременной потери стоимости всех своих вложений.

Не продавайте на падающих рынках

Наблюдать, как стоимость ваших инвестиций падает из-за неподконтрольных вам сил, нелегко, и обычная реакция — продать, чтобы компенсировать убытки.

Хотя искушение продать понятно, обычно это неправильная стратегия, поскольку продажа приводит к кристаллизации краткосрочных убытков и не позволяет инвестору извлечь выгоду из последующего восстановления рынка — как мы видели, когда мировые фондовые рынки сильно выросли после вспышки пандемии.

Узнайте, как сделать шаг от сберегателя к инвестору

Инвестирование является ключом к финансовой безопасности в мире низких процентных ставок, но крайне важно избегать распространенных ошибок. Наши Принципы успешного долгосрочного инвестирования объясняют проверенные временем методы, которые вы можете использовать для принятия эффективных инвестиционных решений. Сайт https://www.profvest.com/ также может помочь вам узнать больше о создании надежного инвестиционного портфеля, адаптированного к вашим потребностям.