Ошибки при инвестировании и как их избежать Росія вбила в Україні 358 дітей » Миколаєві безкоштовно покажуть українське кіно в укритті У Миколаєві з 27 по 31 липня в одному з укриттів пройде фестиваль «Тактична пауза. Українське кіно у Миколаєві». Про це повідомляє Агенція розвитку Миколаєва на фейсбук-сторінці. Кінофестиваль ініційований журналістом Алексом Малишенком та координатором волонтерів Громадської організації «ДОФ» Дмитром Давиденком. У програмі кінофестивалю покажуть такі стрічки: « Додому », реж. Наріман Алієв. Це драма про повернення родини кримських татар на батьківщину заради похорону старшого сина. Фільм був відібраний на конкурс «Особливий погляд» 72-го кінофестивалю в Каннах. Реєстрація тут.

», реж. Наріман Алієв. Це драма про повернення родини кримських татар на батьківщину заради похорону старшого сина. Фільм був відібраний на конкурс «Особливий погляд» 72-го кінофестивалю в Каннах. Реєстрація тут. « Стоп-Земля », реж. Катерина Горностай. Підліткова драма про щиру дружбу, перші почуття та сильні переживання, яка повертає глядача назад у юні роки. Стрічка отримала «Кришталевого ведмедя» конкурсної програми Generation 14plus. Реєстрація тут.

», реж. Катерина Горностай. Підліткова драма про щиру дружбу, перші почуття та сильні переживання, яка повертає глядача назад у юні роки. Стрічка отримала «Кришталевого ведмедя» конкурсної програми Generation 14plus. Реєстрація тут. « Мої думки тихі », реж. Антоніо Лукіч. Трагікомедія розгортається навколо непростих стосунків звукорежисера Вадима з матір’ю, яка їде із сином до Карпат записувати голоси тварин. Фільм став лауреатом Національної кінопремії України «Золота Юла». Реєстрація тут.

», реж. Антоніо Лукіч. Трагікомедія розгортається навколо непростих стосунків звукорежисера Вадима з матір’ю, яка їде із сином до Карпат записувати голоси тварин. Фільм став лауреатом Національної кінопремії України «Золота Юла». Реєстрація тут. « Заповідник Асканія », реж. Андрій Литвиненко. Сюжет документального фільму розгортається навколо чотирьох абсолютно різних героїв, яких поєднує бажання зберегти життя серед найбільшої в Україні оази – Асканії-Нови. Стрічка отримала головну нагороду студентського журі Міжнародного фестивалю документального кіно з прав людини Docudays UA (2019). Реєстрація тут.

», реж. Андрій Литвиненко. Сюжет документального фільму розгортається навколо чотирьох абсолютно різних героїв, яких поєднує бажання зберегти життя серед найбільшої в Україні оази – Асканії-Нови. Стрічка отримала головну нагороду студентського журі Міжнародного фестивалю документального кіно з прав людини Docudays UA (2019). Реєстрація тут. « Перша сотня » (реж. Юрій Грузінов, Юлія Шашкова, Ярослав Пілунський). Документальний фільм розповідає про першу сотню Майдану, яка після початку російської військової агресії на Донеччині пішла захищати Україну на фронт. Стрічка отримала приз симпатій глядачів міжнародного кінофестивалю Docudays UA (2018). Реєстрація тут.

» (реж. Юрій Грузінов, Юлія Шашкова, Ярослав Пілунський). Документальний фільм розповідає про першу сотню Майдану, яка після початку російської військової агресії на Донеччині пішла захищати Україну на фронт. Стрічка отримала приз симпатій глядачів міжнародного кінофестивалю Docudays UA (2018). Реєстрація тут. « Безславні кріпаки » (реж. Роман Перфільєв). Пригодницький бойовик, дія якого розгортається 1844 року. Рятуючись від переслідування імператора Японії, на територію України потрапляє самурай, який випадково знайомиться з молодим Тарасом Шевченком і навчає його прийомам традиційних японських бойових мистецтв. Стрічка здобула премію молодого журі іспанського фестивалю Saraqusta Film Festival (2021). Реєстрація тут.

» (реж. Роман Перфільєв). Пригодницький бойовик, дія якого розгортається 1844 року. Рятуючись від переслідування імператора Японії, на територію України потрапляє самурай, який випадково знайомиться з молодим Тарасом Шевченком і навчає його прийомам традиційних японських бойових мистецтв. Стрічка здобула премію молодого журі іспанського фестивалю Saraqusta Film Festival (2021). Реєстрація тут. «Зошит війни» (реж. Роман Дорогий). Документальна сюрреалістична подорож фронтом, створена з особистих відеозаписів з телефонів та камер українських військових та добровольців. Фільм отримав головний приз Національного конкурсу МКФ Kharkiv MeetDocs (2020). Реєстрація тут.