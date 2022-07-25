Евровидение-2023 пройдет в Британии, а не в Украине

Решено, что Евровидение в следующем году пройдет в Британии. По правилам конкурса, его принимает у себя та страна, чьи представители выиграли Евровидение предыдущего года. В 2022 году победу присудили украинской группе Kalush Orchestra.

Еще в июне организаторы Евровидения сожалением констатировали, что провести конкурс в стране, где идет полномасштабная война, не получится. С тех пор шли переговоры с Великобританией: британский коллектив занял второе место на конкурсе.

Представители Европейского вещательного союза подчеркнули, что победа Украины должна быть в полной мере отражена во время конкурса будущего года.

На решение перенести конкурс болезненно отреагировали украинские власти. Они говорили, что Украину «поставили перед фактом», и страна вполне сможет гарантировать безопасность на конкурсе. «Проведение Евровидения-2023 в Украине — это мощный сигнал для всего мира, что он поддерживает Украину сейчас. Мы будем требовать изменить это решение, потому что считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства», — настаивал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Пока неизвестно, какой город Великобритании будет принимать Евровидение. Интерес уже выразили Глазго и Манчестер. Города должны будут доказать, что у них есть нужные для проведения конкурса условия, и пройти процедуру торгов. Организовать и транслировать выступления будет Би-би-си.