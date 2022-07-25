 
«  
  »

Энергетический кризис: во Франции магазины обяжут закрывать двери при включенном кондиционере

Правительство Франции в качестве одной из мер экономии резко подорожавшей энергии собирается ограничить время работы неоновой рекламы, а также обязать магазины держать двери закрытыми при включенном кондиционере.

Министр экологических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше сказала газете Journal du Dimanche, что новые правила, уже введенные в некоторых регионах, в ближайшее время будут сделаны обязательными по всей стране.

По словам Панье-Рюнаше, в ближайшие дни она издаст два декрета.

«Первый расширит запрет на световую рекламу с часу ночи до шести утра вне зависимости от размера города. Второй запретит магазинам держать двери открытыми, когда внутри работает кондиционер или отопление», — сказала министр.

В другом интервью, радиостанции RMC, Панье-Рюнаше назвала абсурдом манеру держать открытыми двери при работающем кондиционере.

За попытку и дальше следовать этой привычке магазин будет оштрафован на сумму до 750 евро.

Предписание выключать ночью светящиеся вывески уже действует во Франции в городах с населением меньше 800 тысяч человек. Для аэропортов и станций сделано исключение.

Цены на энергоносители взлетели в Европе в прошлом году, а затем кризис усугубило нападение России на Украину.

Россия сокращает прокачку газа в Европу, и власти многих европейских стран и эксперты не исключают, что зимой придется вводить ограничения на потребление газа, прежде всего промышленностью.

Сейчас же во Франции и большой части Европы — жара, а она тоже увеличивает потребление энергии, поскольку все включают кондиционеры.

25 июля, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  