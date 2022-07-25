Стрельба в парке Лос-Анджелеса: госпитализировано семь человек Росія може дотиснути Білорусь, Україна готується до найгірших сценаріїв у війні » Энергетический кризис: во Франции магазины обяжут закрывать двери при включенном кондиционере Правительство Франции в качестве одной из мер экономии резко подорожавшей энергии собирается ограничить время работы неоновой рекламы, а также обязать магазины держать двери закрытыми при включенном кондиционере. Министр экологических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше сказала газете Journal du Dimanche, что новые правила, уже введенные в некоторых регионах, в ближайшее время будут сделаны обязательными по всей стране. По словам Панье-Рюнаше, в ближайшие дни она издаст два декрета. «Первый расширит запрет на световую рекламу с часу ночи до шести утра вне зависимости от размера города. Второй запретит магазинам держать двери открытыми, когда внутри работает кондиционер или отопление», — сказала министр. В другом интервью, радиостанции RMC, Панье-Рюнаше назвала абсурдом манеру держать открытыми двери при работающем кондиционере. За попытку и дальше следовать этой привычке магазин будет оштрафован на сумму до 750 евро. Предписание выключать ночью светящиеся вывески уже действует во Франции в городах с населением меньше 800 тысяч человек. Для аэропортов и станций сделано исключение. Цены на энергоносители взлетели в Европе в прошлом году, а затем кризис усугубило нападение России на Украину. Россия сокращает прокачку газа в Европу, и власти многих европейских стран и эксперты не исключают, что зимой придется вводить ограничения на потребление газа, прежде всего промышленностью. Сейчас же во Франции и большой части Европы — жара, а она тоже увеличивает потребление энергии, поскольку все включают кондиционеры.