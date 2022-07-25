Через знищені мости росіяни змушені будуть покинути Херсонську область, — Згурець

Таку думку він висловив в етері телеканалу «Еспресо».

«Починаючи з 19 липня Збройні сили України успішно знищують мости в Херсонській області. Через ці мости проходить лінія постачання російської армії на правому березі Дніпра. Кількість російських військ на цьому напрямку складає понад 15 тис. військових. Це угруповання військ дійсно тримається лише завдяки мостам біля Херсону та Нової Каховки. Удари по цим мостам повністю перерізають логістику росіян. Тому так чи інакше їм доведеться покинути Херсонську область», — пояснив Згурець.

Аналітик переконаний, що найближчим часом ситуація в Херсонській області може розвинутися більш динамічно.

«Якщо ми зараз знищимо мости, то впродовж 2-3 тижнів в росіян стане нагальною проблема логістики. Вони спробують зводити понтонні переправи, однак їх чекає доля стаціонарних мостів. Тому найближчими часом ми зможемо спостерігати нову динаміку на цьому напрямку», — додав він.