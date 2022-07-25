50 складов российских оккупантов уничтожены с помощью HIMARS

Цифру в 50 складов боеприпасов назвал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Рейтер.

«Это разрывает их (российские) логистические цепочки и лишает их возможности вести активные боевые действия и накрывать наши вооруженные силы массированным артиллерийским обстрелом», — сказал министр. Оперативно проверить эту цифру невозможно.

HIMARS — американская система залпового огня, обладающая высокой мобильностью, а по точности и мощности сопоставимая бомбовым ударом. Эти установки Украина недавно получила от США, после чего российские склады боеприпасов на занятых российскими войсками украинских территориях стали взрываться один за другим. Новое оружие позволило украинцам стрелять на более дальние расстояния и уничтожать боеприпасы российской армии, командные пункты и мосты.