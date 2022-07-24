За даними ООН, 3,7 млн українських біженців отримали статус тимчасового захисту в Європейському Союзі, майже стільки ж повернулись

Майже 6 мільйонів українців було зареєстровано в Європі з початку російського воєнного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Загалом з цієї дати було зафіксовано понад 9,5 мільйонів виїздів з України, майже 3,8 мільйона – повернулися в Україну.

Як мовиться у звіті, в Україні понад 6,3 мільйона людей залишаються переселенцями внаслідок війни, майже третина українців були вимушені покинути свої домівки. Це найбільша криза переміщення людей у світі на сьогодні.

В Росії за даними ООН перебуває понад 1,7 мільйона українських громадян. Найбільше українських біженців серед країн ЄС прийняла Польща – понад 1,2 мільйона.

Як раніше роз’яснювали «Голосу Америки» в УВКБ ООН, вони знають про численні повідомлення про примусові депортації українців у Росію, але агентство публікує на своєму порталі ті офіційні дані, які подає Росія.

«Портал відображає кількість біженців і переміщених осіб, які прибули до Росії, за даними національних органів влади Російської Федерації», – пояснила речниця організації.

Як повідомляє УВКБ ООН, в Україні є багато людей, які опинилися в пастці, – вони не можуть задовольнити свої основні потреби, зокрема в їжі, воді та ліках. Доставка життєво необхідної допомоги залишається складною через відсутність безпечного гуманітарного доступу до районів, де тривають інтенсивні бої.

За словами звіту, УВКБ ООН і партнери продовжують намагатися дістатися до постраждалих районів, надаючи життєво необхідну допомогу в рамках міжвідомчих гуманітарних конвоїв.

Понад 11,5 тисяч вбитих цивільних – більшість внаслідок обстрілів з важкої артилерії та бомбардувань

Інша агенція ООН, Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), станом на 17 липня, зафіксувала 11 554 жертви серед цивільного населення в країні: 5 110 убитих, у тому числі 346 дітей, та 6 752 поранених.

Як зазначає УВКПЛ, фактичні цифри, ймовірно, значно вищі. За даними УВКПЛ, більшість людей загинули внаслідок використання вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари.

На початку червня Агентство ООН у справах біженців повідомляло , про щонайменше 4,8 мільйона біженців з України було зареєстровано у 44 країнах Європи.

Автори доповіді зазначали, що багато українців повертаються в Україну, незважаючи на те, що ситуація з безпекою в Україні залишається нестійкою.

Деякі поверталися в Україну, щоб оцінити ситуацію, перевірити майно, відвідати членів родини чи допомогти їм виїхати. Багато людей їхало з наміром залишитися в тих частинах країни, які вони вважали для себе безпечними – на заході України, у Києві та околицях, у Чернігові, зазначало агентство у червні.