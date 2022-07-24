Яир Лапид заявил, что закрытие агентства «Сохнут» в России, будет иметь серьезные последствия

Премьер Израиля Яир Лапид заявил, что закрытие агентства «Сохнут» в России, будет иметь серьезные последствия для отношений двух стран.

«Сохнут» занимается репатриацией, 21 июля Минюст попросил ликвидировать представительство агентства в России.

В совещании принимали участие представители «Сохнута», министры алии и интеграции, финансов и строительства и другие высокопоставленные чиновники.

В ходе заседания глава правительства заявил, что закрытие в России «Сохнута» будет негативным событием, которое плохо отразится на отношениях между нашими странами.

Глава правительства подчеркнул, что делегация для переговоров по вопросу «Сохнута» вылетит в Москву, как только Россия даст согласие на переговоры.

Напомним, в четверг, после того, как минюст России обратился в суд с просьбой прекратить на территории этой страны деятельность Еврейского агентства, премьер-министр Яир Лапид провел оперативное совещание с сотрудниками МИД и СНБ, по итогам которого было принято решение об отправке в Москву межминистерской делегации. В делегацию должны войти представители министерства главы правительства, министерства иностранных дел, министерства юстиции и министерства алии и интеграции.