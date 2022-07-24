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ВООЗ оголосила глобальну надзвичайну ситуацію в зв’язку з мавпячою віспою Розвідка Британії вказала на справжню мету заяви Лаврова про розширення географії війни » Ворог втратив ще близько 280 військових за попередню добу Станом на 24 липня українська армія знищила 39 520 особового складу окупантів Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Орієнтовні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять: особового складу — близько 39 520 (+280) окупантів

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