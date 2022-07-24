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Ворог втратив ще близько 280 військових за попередню добу

ЗСУ знищили втрати ворога

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Орієнтовні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:

  • особового складу — близько 39 520 (+280) окупантів

  • танків — 1722 (+14) од.

  • бойових броньованих машин — 3942 (+13) од.

  • артилерійських систем — 869 (+5) од.

  • реактивних систем залпового вогню — 255 (+2) од.

  • засобів ППО — 113 (+0) од.

  • літаків — 221 (+0) од.

  • гелікоптерів — 188 (+0) од.

  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 714 (+1) од.

  • крилатих ракет — 170 (+3) од.

  • кораблів/катерів — 15 (+0) од.

  • автомобільної техніки й автоцистерн — 2823 (+3) од.

  • спеціальної техніки — 73 (+1) од.

24 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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