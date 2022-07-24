Ворог втратив ще близько 280 військових за попередню добу

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Орієнтовні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:
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особового складу — близько 39 520 (+280) окупантів
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танків — 1722 (+14) од.
-
бойових броньованих машин — 3942 (+13) од.
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артилерійських систем — 869 (+5) од.
-
реактивних систем залпового вогню — 255 (+2) од.
-
засобів ППО — 113 (+0) од.
-
літаків — 221 (+0) од.
-
гелікоптерів — 188 (+0) од.
-
безпілотників оперативно-тактичного рівня — 714 (+1) од.
-
крилатих ракет — 170 (+3) од.
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кораблів/катерів — 15 (+0) од.
-
автомобільної техніки й автоцистерн — 2823 (+3) од.
-
спеціальної техніки — 73 (+1) од.
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