Від російської агресії в Україні постраждали понад 1042 дитини

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали понад 1042 дитини, з яких 358 загиблих і більш ніж 684 поранені.
Про це повідомили на Telegram-каналі Офісу генпрокурора.
“Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 361, Харківській — 194, Київській — 116, Чернігівській — 68, Луганській — 61, Миколаївській — 54, Херсонській — 54, Запорізькій — 40”, — ідеться в дописі.
Зокрема, 23 липня росіяни обстріляли Миколаїв, унаслідок чого 17-річний хлопець отримав уламкове поранення.
“Через бомбардування й обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2188 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю”, — зазначили в пресцентрі.
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