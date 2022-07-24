Українські військові відкинули росіян від Вуглегірської ТЕС – Генштаб

Розпочалась 151 доба після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Українські захисники вкотре відкинули російських окупантів від Вуглегірської ТЕС на Донеччині.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ.

На Волинському й Поліському напрямках без суттєвих змін. У Білорусі продовжують посилено охороняти прикордонні райони Брестської й Гомельської областей.

На Сіверському напрямку росіяни обстріляли райони Гаю Чернігівської області й Гудове, Яструбине, Білопілля та Грабовське на Сумщині. Крім того, періодично вели повітряну розвідку українських позицій у прикордонних районах Чернігівської й Сумської областей.

На Харківському напрямку окупанти зі ствольної й реактивної артилерії обстріляли райони Питомника, Петрівки, Новомиколаївки, Старого Салтова, Благодатного, Прудянки, Лісного, Леб’яжого, Коробочкиного, Дергачів, Перемоги та інших.

На Слов’янському напрямку загарбники з артилерії обстріляли райони Чепеля, Богородичного й Адамівки.

На Краматорському напрямку обстріли зафіксували біля Стародубівки, Дронівки, Пискунівки, Сіверська, Спірного й Івано-Дар’ївки. Також противник застосував БпЛА.

На Бахмутському напрямку ворог готується до наступу на Бахмут і захоплення Вуглегірської ТЕС. Здійснював обстріли військової й цивільної інфраструктури в районах Зайцевого, Вершини, Берестового, Шумів, Бахмута, Нью-Йорка, Бахмутського, Покровського, Новолуганського, Веселого та інших. Застосовував штурмову й армійську авіацію.

“З різних напрямків ворог вів штурмові дії з метою встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС. Українські воїни знову відкинули окупантів назад”, — зазначили в Генштабі.

На Авдіївському, Новопавлівському й Запорізькому напрямках зафіксували систематичні обстріли в районах Золотої Ниви, Вугледара, Веселого, Авдіївки, Красногорівки та багатьох інших. Ворожий БпЛА діяв поблизу Малої Токмачки й Новодарівки. На окремих ділянках росіяни намагаються удосконалити інженерне обладнання оборонних рубежів і позицій.На Південнобузькому напрямку окупанти зосередились на утриманні займаних позицій. Обстріляли цивільну й військову інфраструктуру біля Червоної Долини, Киселівки, Тернівки, Добрянки, Олександрівки, Кобзарців, Лепетихи та інших.