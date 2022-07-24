У Міноборони Польщі розповіли, як країна готується до війни з РФ

Про це повідомляє Wpolityce.pl.

«Ми на передовій, у нас є кордон з Росією, як на півночі, так і, власне, у військовому відношенні, з боку Білорусі», — сказав міністр.

За його словами, цього року Польща отримає ЗРК Patriot, замовлені ще 2018 року, а також установки, ідентичні британській системі Sky Sabre. Крім того, у Польщі є власні системи Thunderbolt. 5 квітня Варшава підписала з американцями контракт на закупівлю 250 танків Abrams M1A2.

«Серед європейських країн НАТО ми матимемо найсильніші сухопутні сили», — додав він.