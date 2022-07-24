У Мелітопольському районі пошкодили залізницю, якою перевозили росіян і їхню техніку

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у телеграмі.

«Пошкоджена залізнична інфраструктура у Мелітопольському районі, яка використовувалася окупантами для перевезення військової техніки та особового складу в напрямку м.Василівка та м.Токмак. Це значно ускладнює логістику ворога», — наголосив він.

Також на аеродромі Мелітополя, який росіяни безуспішно намагаються відновити після атак ЗСУ, лунали вибухи й був дим. Вибухи були й у східному напрямку від міста, поблизу Костянтинівки.

«Сподіваємось на сюрприз рашистам від руху опору й чекаємо на підтвердження інформації», — зауважив Іван Федоров.