 
«  
  »

У Мелітопольському районі пошкодили залізницю, якою перевозили росіян і їхню техніку

У Мелітопольському районі 24 липня пошкодили залізницю для перевезення окупантів і техніки. Також лунали вибухи

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у телеграмі.

«Пошкоджена залізнична інфраструктура у Мелітопольському районі, яка використовувалася окупантами для перевезення військової техніки та особового складу в напрямку м.Василівка та м.Токмак. Це значно ускладнює логістику ворога», — наголосив він.

Також на аеродромі Мелітополя, який росіяни безуспішно намагаються відновити після атак ЗСУ, лунали вибухи й був дим. Вибухи були й у східному напрямку від міста, поблизу Костянтинівки.

«Сподіваємось на сюрприз рашистам від руху опору й чекаємо на підтвердження інформації», — зауважив Іван Федоров.

  • 15 липня повідомляли, що через Мелітополь окупанти стягують техніку до Запоріжжя. У місті помітили понад 40 зенітних установок.
24 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  