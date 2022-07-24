США серйозно розглядають оголошення Росії державою-спонсором тероризму

Сполучені Штати Америки серйозно розглядають питання про оголошення Росії державою-спонсором тероризму у зв’язку з її діями в результаті повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це заявила в інтерв’ю «Радіо Свобода» надзвичайна і повноважна посол США в Україні Бріджит Брінк, пише «Європейська правда».

«Щодо оголошення Росії державою-спонсором тероризму, ми розглядаємо це питання, воно потребує ретельного аналізу відповідно до американських законів…Ми використовуємо всі доступні засоби, включно з багатьма, які б застосовувалися для країни, яка є таким спонсором. Проте ми також серйозно розглядаємо таке оголошення. І ми продовжимо притягати Росію до відповідальності відповідно до нашого законодавства», — сказала Бріджит Брінк.

Посол наголосила, що США запровадили «безпрецедентну за обсягом та глибиною кількість санкцій», і продовжуватимуть це робити.

«Разом з нашими партнерами та союзниками зі всього світу ми запровадили безпрецедентну за обсягом та глибиною кількість санкцій, і ми продовжуватимемо це робити й надалі», – наголосила Брінк.