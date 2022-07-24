Россию обвинили в подрыве договора по зерну после удара по порту Одессы

Заявления сделаны после ракетного удара по территории порта Одессы, о котором в субботу сообщило украинское оперативное командование «Юг».

«Плевок в лицо»

Представитель МИД Украины Олег Николенко в связи с атакой заявил, что России понадобилось менее суток, чтобы подвергнуть сомнению договоренности и обещания, данные ею ООН и Турции в подписанном 22 июля в Стамбуле документе. «Российская ракета – это плевок Владимира Путина в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, приложившим огромные усилия для достижения соглашения, и которым Украина благодарна», – написал Николенко в фейсбуке.

Представитель украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Киев обращает внимание на необходимость неукоснительного выполнения договоренностей о возобновлении безопасного экспорта украинских сельхозтоваров из трех черноморских портов.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу заявил, что Россия будет искать пути для того, чтобы не выполнять свои обязательства по соглашениям.

Подробности ракетного удара

По сведениям командования «Юг», в субботу российская армия использовала для ударов по Одессе крылатые ракеты типа «Калибр». «Две ракеты сбиты силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта», – говорится в сообщении. О взрывах и пожаре на территории морского порта города написали также местные Telegram-каналы. Ранее в Одессе объявлялась тревога, отмечает «Немецкая волна».

Пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя субботний удар, отметил, что он «был нанесён именно там, где зерно». Впоследствии представитель командования «Юг» заявила, что терминал с зерном не пострадал, удар был нанесён по насосной станции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подчеркнул, что, несмотря на обстрел порта, Украина продолжает подготовку к вывозу зерна.

Комментарии

Минобороны России и российское руководство пока не прокомментировали сообщения об ударе. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что российская сторона заявила, что «не имеет никакого отношения» к атаке. При этом неясно, какой версии событий придерживается Россия.

Офис Антониу Гутерриша выпустил заявление, в котором говорится, что генеральный секретарь ООН «безоговорочно осуждает» удары. «Вчера все стороны взяли на себя чёткие международные обязательства, с целью обеспечить безопасную доставку украинского зерна и сопутствующих товаров на глобальные рынки. Эти товары крайне необходимы для преодоления глобального продовольственного кризиса, а также для того, чтобы облегчить страдания миллионов нуждающихся по всему миру. Полное выполнение Россией, Украиной и Турцией условий договора является обязательным», – говорится в заявлении офиса Гутерриша.

Атаку по Одессе также осудила посол США в Киеве Бриджит Бринк. По её словам, «Кремль продолжает использовать продовольствие в качестве оружия». Американский дипломат отметила, что Россия должна быть привлечена к ответственности за свои действия.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в субботу заявил, что экспорт зерна через порты Украины начнётся в ближайшее время.