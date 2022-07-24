Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться у кількох закордонних локаціях

Про це повідомляє телеграм-канал Одеса.Офіційно.

Як йдеться у повідомленні, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну цього року організатори не зможуть провести Одеський міжнародний кінофестиваль у традиційному форматі. Однак захід все ж відбудеться, його транслюватимуть на світових кінофестивалях.

«Програма Одеського кінофесту транслюватиметься на кінофестивалях Норвегії, Канади, Чехії, Косово та Польщі. Вже 26-31 липня 2022 року на кінофестивалі PriFest у Косово відбудуться спеціальні покази українських фільмів. Події організовуються спільно з Одеським міжнародним кінофестивалем», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на закордонних локаціях покажуть фільми українських молодих режисерів.

«До програми спеціальних показів увійдуть повнометражні та короткометражні фільми українських режисерів-дебютантів, які були подані до конкурсної програми XIII Одеського міжнародного кінофестивалю», — пише Одеса.Офіційно.