Безумовна кримінальна відповідальність за взяття паспорту РФ знищить мости з людьми в окупації, — нардепка Фріз У Міноборони Польщі розповіли, як країна готується до війни з РФ » На Херсонщині росіяни намагаються нашвидкуруч відновити знищені мости для перекидання техніки На Херсонщині росіяни нашвидкуруч лагодять знищені українськими військовими мости для перекидання ворожих техніки й боєприпасів Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у фейсбуці. «Окупанти на Херсонщині ремонтують пошкоджені мости, прагнучи відновити фактично розірвані шляхи постачання боєприпасів та важкої техніки», — наголосив він. За словами Юрія Соболевського, якість ремонту й безпека використання мостів сумнівна, адже їх лагодять нашвидкуруч, а фахівців росіяни до цього залучали «хіба що не під дулами автоматів».