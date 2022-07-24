На Херсонщині росіяни намагаються нашвидкуруч відновити знищені мости для перекидання техніки

На Херсонщині росіяни нашвидкуруч лагодять знищені українськими військовими мости для перекидання ворожих техніки й боєприпасів
Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у фейсбуці.
«Окупанти на Херсонщині ремонтують пошкоджені мости, прагнучи відновити фактично розірвані шляхи постачання боєприпасів та важкої техніки», — наголосив він.
За словами Юрія Соболевського, якість ремонту й безпека використання мостів сумнівна, адже їх лагодять нашвидкуруч, а фахівців росіяни до цього залучали «хіба що не під дулами автоматів».
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