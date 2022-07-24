“Дякую вам, Слава Україні!” – Джонсон відвідав українських військових та разом з ними взяв участь у навчаннях

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідав українських військових, які зараз проходять навчання у Північному Йоркширі, та приєднався до тренувань.

Відповідне відео опублікувало на YouTube-каналі “10 Downing Street”.

“Я хочу, щоб ви знали, британський народ підтримує український народ і вас у вашій боротьбі. І я абсолютно переконаний, що ви можете перемогти та що ви переможете. Дякую вам. Дякую, слава Україні”, — звернувся до військових Джонсон.

Він зазначив, що відвідав близько 400 українських бійців, а загалом Британія обіцяє підготувати 10 тис. військових у наступні місяці.

“Я дуже пишаюся роллю, яку Британія відігравала досі. Але зрештою все це — завдяки відвазі та героїзму українських військових. Слава Україні!”, — закінчив свій візит прем’єр.