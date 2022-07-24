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Безумовна кримінальна відповідальність за взяття паспорту РФ знищить мости з людьми в окупації, — нардепка Фріз

Ірина Фріз

Про це в ефірі Еспресо сказала народна депутатка України від «ЄС» Ірина Фріз.

«Стосовно кримінальної відповідальності за набуття російського громадянства. Тут потрібно дуже уважними. Я знаю, як примусово після анексії Криму фактично змушували набувати російського громадянства всіх, хто залишився на території півострову», — зазначила вона.

На думку Фріз, потрібно дуже ретельно підходити до ситуації, а не рубати з плеча.

«Потрібно розуміти, за яких обставин і умов та що спонукало людину взяти паспорт РФ. Якщо ми вводимо одразу кримінальну відповідальність — ми фактично обрубуємо всі мости з людьми, які є українцями, але з огляду на час і долю мали необхідність продовжувати життя. Я не виправдовую їх, але говорю про те, що до цього треба підходити ретельно та уважно», — підсумувала нардепка.

24 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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