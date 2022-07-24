Активизировались мошенники, которые выводят Webmoney и ЮMoney в гривну и рубли

Активизировались мошенники, которые выводят Webmoney и ЮMoney в гривну и рубли , пишет издание ОффШор. ПО словам авторов, сейчас можно на нелегальных обменниках снова выводить в гривну и рубли с кошельков Webmoney, однако это угрожает уголовным преследованием, а кроме того, таким образом можно потерять доступ к кошельку. Также нелегальные обменники электронных валют как правило контролируются российскими спецслужбами.

В настоящий момент в связи с агрессий России против Украины какие бы то ни было транзакции между резидентами обоих государств приостановлены. Вы не сможете ни вывести деньги на запрещенные в Украине счета в Россию, а также не сможете перевести ваши электронные сбережения электронных денег в гривну. При этом стоит отметить, что если Webmoney запрещены к обороту в Украине еще в 2017 году, то ЮMoney полностью заблокировали в 2022. Однако хоть и ранее кошельки Яндекса были заблокированы в Украине, но можно было пользоваться шлюзом SmatrID, который обычно использовался для букмекерских и игровых платежей. С момента войны в 2022 году все эти возможности были отключены. Однако шлюз все же косвенным образом все еще работает через SmatrID, но это не надолго.

Пользование услугами этих финансовых организаций попадает под уголовное преследование и не рекомендуем пользоваться услугами этих организаций — пишет http://off-shore.biz/. Это всегда будет помимо возможных криминальных последствий еще и “кот в мешке” – риск велик и может быть связан с потерей всех ваших средств, а также со взломом вашего электронного кошелька не только мошенниками, но и спецслужбами РФ в своих интересах. Не ведитесь на провокации.