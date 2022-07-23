У США припускають можливість постачання Україні бойової авіації — Пентагон

У США припускають можливість постачання Україні бойової авіації, — офіційний представник міністерства оборони США Джон Кірбі.

За його словами, міністерство оборони здійснює «певну попередню оцінку щодо доцільності потенційного надання Україні винищувачів».

Водночас представник Білого дому сказав, що це не станеться швидко з урахуванням того, наскільки складними ці літаки є в керуванні.

Палата представників Конгресу США наприкінці минулого тижня схвалила фінансування підготовку українських пілотів на американських винищувачах, виділивши на це 100 млн доларів.

ЗСУ мають на озброєнні старі радянські МіГ-29, частину з яких модернізували у 2000-х роках й назвали МіГ-29МУ1.