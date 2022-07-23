США не дадуть Україні ракети ATACMS дальністю 300 км

Про це Салліван заявив на форумі з безпеки Аспенського інституту.

За його словами, США не мають наміру надавати Україні оперативно-тактичні балістичні ракети ATACMS для реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS.

«Є певні можливості, які, за словами президента США, він не готовий надавати. Серед них — ракети великої дальності ATACMS, дальність яких становить 300 км», — сказав Салліван.

За його словами, Байден намагається зробити не лише все необхідне для підтримки України, але й намагається не допустити обставин, «за яких ми рухалися б у напрямку третьої світової війни».

Салліван додав, що не вважає, що США надають Україні недостатньо озброєнь, але розуміє заклики Києва.

«Я поводився б так само — просив би більше і якнайшвидше», — зазначив Салліван.