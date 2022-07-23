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Росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ та мінують узбережжя річки Інгулець, — ISW

війна з РФ

Про це повідомляє Інститут дослідження війни — ISW.

За даними експертів зі США, українські війська утримують плацдарм на річці Інгулець біля Лозового. Росіяни продовжували зосереджуватися на обороні раніше зайнятих позицій та намагаються запобігти наступу українських військ на Південному напрямку.

У ISW звертають увагу, що оперативне командування «Південь» ЗСУ повідомило, що російські війська мінують дороги та береги річки Інгулець у районах, що межують зі Снігурівкою та Зеленодольськом, що свідчить про те, що російські війська можуть готуватися до контрнаступу України в цьому районі.

Американські аналітики констатують, що українські сили продовжують загрожувати російським опорним пунктам логістики на Південном напрямку.  Зокрема, 22 липня українські війська знищили п’ять російських опорних пунктів і два російських склади боєприпасів у районі Зелендольська та Скадовська Херсонської області.

Водночас ISW не може підтвердити чутки про оточення українцями російських військ під Високопіллям.

23 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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