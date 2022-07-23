«Російська ракета – це плювок Путіна в обличчя генсеку ООН та президенту Ердогану», — речник МЗС Ніколенко

Про це написав на своїй facebook-сторінці речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Російська ракета — це плювок Володимира Путіна в обличчя генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу та президентові Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди, і яким Україна вдячна», — прокоментував він.

За його словами, Росії знадобилося менше 24 годин для того, щоб ударом по території Одеси поставити під сумнів домовленості та обіцянки, дані та підписані 22 липня у Стамбулі.

Речник МЗС наголосив на необхідності неухильного виконання домовленостей щодо відновлення безпечного експорту товарів Чорним морем та закликав ООН та Туреччину забезпечити дотримання РФ своїх зобов’язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору.

У разі невиконання досягнутих домовленостей — Росія нестиме відповідальність за поглиблення глобальної продовольчої кризи.

«Україна наголошує на необхідності неухильного виконання домовленостей щодо відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного», — наголосив Ніколенко.