Польща звинуватила Німеччину в затримці озброєння, яке Варшава мала отримати замість переданого Україні

Про це повідомляє Европейська правда

«Обіцянки Німеччини надати танки в обмін (на постачання польських танків Україні) виявилися обманними маневрами», — цитує видання слова польського дипломата з його бесіди з тижневиком Spiegel.

Мова про те, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Німеччина замість постачання великої кількості західної техніки запропонувала схему «кругового обміну». Відповідно до цієї схеми інші країни (а наразі йдеться про Польщу, Румунію, Чехію і в скорому часі – Словаччину) передають Києву власні запаси радянської техніки в обмін на більш сучасну німецьку. Однак, за словами заступника міністра закордонних справ Польщі Шимона Шинковського Німеччина своїх обіцянок із постачання зброї не виконала.

Ще в травні Польща публічно заявила, що запропоновані Німеччиною танки є застарілими. Берлін пропонував також надати полякам 20 сучасних танків, але тільки з весни 2023 року й у кількості один танк на місяць.

«Нам запропонували символічне число танків. Важко сприйняти це як серйозну пропозицію після того, як ми надали понад 200 танків Україні за два місяці», –ремствує Шимон Шинковський і додає, що сьогодні Варшава отримує танки зі США й Великої Британії.