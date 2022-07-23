Окупанти звозять на Херсонщину боєприпаси під виглядом «гуманітарної допомоги», — розвідка

Про це повідомило Головне управління розвідки МО України у Telegram.

Наразі російські військові доставляють боєприпаси на територію України під виглядом цивільних вантажів. Зокрема, до Херсонської області заїхали понад 20 «цивільних» вантажівок КамАз. Всі вони пофарбовані в білий колір з нанесеними на двері кабіни прапорами РФ та символікою політичної партії «Єдина Росія», повідомляє розвідка. Доставлені боєприпаси складають в цивільних будівлях.

Також ГУР повідомило, що окупанти вводять додаткові обмеження для дислокованих в Херсоні підрозділів.

«Зі стройового плацу Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ (школа поліції) прибрали легкову та вантажну техніку, яка кілька місяців знаходилась там. Особовий склад розміщується на 1 поверсі та в підвальному приміщенні. Пересувається територією у вечірній та нічний час», — йдется у пості.

Після ударів ЗСУ периметр посилено охороняється, виставлено позиції снайпера, які постійно спостерігають за прилеглими приватними та багатоповерховими будинками.

«У випадку виявлення у вікнах місцевих жителів, в квартиру терміново направляється група військових для перевірки мешканців на предмет співпраці з українською спецслужбою», — зазначає ГУР.