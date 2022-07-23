На Закарпатті з’явилася вулиця на честь прем’єра Британії

В Україні триває процес дерусифікації топографічних назв. Так, у закарпатському містечку Хуст перейменують колишню вулицю Льва Толстого на честь прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

Відповідне рішення, як повідомили на сайті на сайті Хустської міської ради, було ухвалене 22 липня.

“Через війну Росії проти України розпочалася активна робота з декомунізації. Хустським міським головою ще навесні було ініційовано перейменування у Хустській МТГ вулиці з радянськими назвами, а це – 60 вулиць”, – ідеться у повідомленні.

При цьому додається, що одну з вулиць Хуста – імені російського письменника Льва Толстого – перейменували на честь Бориса Джонсона.

Крім того, повідомляється, що нові назви вулиць депутати міськради затвердили після врахування зауважень відповідних інстанцій.