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На Закарпатті з’явилася вулиця на честь прем’єра Британії

В Україні триває процес дерусифікації топографічних назв. Так, у закарпатському містечку Хуст перейменують колишню вулицю Льва Толстого на честь прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

Відповідне рішення, як повідомили на сайті на сайті Хустської міської ради, було ухвалене 22 липня.

“Через війну Росії проти України розпочалася активна робота з декомунізації. Хустським міським головою ще навесні було ініційовано перейменування у Хустській МТГ вулиці з радянськими назвами, а це – 60 вулиць”, – ідеться у повідомленні.

При цьому додається, що одну з вулиць Хуста – імені російського письменника Льва Толстого – перейменували на честь Бориса Джонсона.

Крім того, повідомляється, що нові назви вулиць депутати міськради затвердили після врахування зауважень відповідних інстанцій.

23 июля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

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