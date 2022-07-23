Мэр Никополя предупредил о готовящемся обстреле города

Российские оккупанты, вероятно, планируют вновь обстрелять г.Никополь Днепропетровской области в ближайшее время, сообщил мэр города Евгений Евтушенко.

«Есть информация об активизации РСЗО на противоположном берегу. Возможно, снова планируется обстрел», — написал Евтушенко в Телеграм в пятницу.

В связи с этим он призвал жителей городов, сел и поселков, которые расположены на берегу Каховского водохранилища, покинуть улицы. «Сегодня лучше спать в коридоре, комнатах, окна которых не выходят на водохранилище, или находиться в бомбоубежище. Избегайте нахождения рядом с окнами и стеклянными дверями», — написал мэр города.

Наибольшую актуальность, по словам Евтушенко, этот совет имеет для жителей Никополя.