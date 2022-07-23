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Країни Балтії, Польща і Румунія пропонують відкрити у Брюсселі меморіал жертвам тоталітаризму

Про це інформує у твітері президент Румунії Клаус Йоганніс.

«Разом з Гітанасом Науседою, Каєю Каллас, Кріш’янісом Каріньшем і Матеушем Моравецьким відправили листа до інституцій ЄС щодо необхідності популяризації європейської історії та пам’яті в ЄС, що має стати частиною національних освітніх програм усіх держав-членів», — йдеться у твіті.

У документі лідери пʼятьох держав засуджують тоталітарні режими ХХ століття – нацизм і комунізм, а також проводять паралелі із ситуаціями в радянській та сучасній Росії, яка «ніколи не засудила злочини совєтів, а її нинішнє керівництво прямо толерує і навіть з ентузіазмом підтримує радянську спадщину».

«Без точного, чесного й всеосяжного оцінювання минулого ми не зможемо запобігти подальшим злочинам на нашому континенті або розслідувати ті, що нині відбуваються в Україні», – зазначається в листі.

Лідери країн пропонують Євросоюзу на основі уже створеної Платформи європейської пам’яті та совісті створити Пан’європейський меморіал жертвам тоталітаризму в Брюсселі, що «стало б украй важливим кроком для забезпечення належної пам’яті злочинів, скоєних тоталітарними режимами, включно з радянським».

23 июля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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