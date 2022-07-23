Какая одежда подойдет мужчине с атлетическим телосложением?

Поскольку в наши дни большинство представителей сильного пола стараются поддерживать форму, качая мышцы в тренажерных залах, самое время обратить внимание на модную одежду для мускулистых мужчин.

Если вы накачанный, мускулистый мужчина, то большинство моделей, представленных на прилавках магазинов, вам не подойдет.

То, что большим мужчинам нужны большие размеры одежды – это заблуждение. Одежда из интернет магазины одежды с Харькова не должна быть мешковатой, она должна красиво подчеркивать достоинства фигуры, не сковывая движения.

Нужно избегать ярких цветов, на такой фигуре они будут выглядеть нелепо. Конечно, если речь идет о пляжном сезоне, можно позволить себе немного ярких акцентов в образе. Исключением является полосатая расцветка, как правило, на атлетически сложенных мужчинах такая одежда смотрится неуместно. В зимнее время рекомендуется придерживаться темных тонов: темно-синего, оливкового, коричневого, верблюжьего. Особенно это касается верхней одежды.

В холодное время года лучше выбирать тонкие вещи, но одевать их в несколько слоев. Избегайте объемных вязаных свитеров типа «косичка» и других вещей, которые визуально придают объемность. Очень важно подобрать максимально теплую одежду, ведь из-за малого количества жира в теле, спортсмены быстро переохлаждаются.

Дополните зимний образ легкими вещами — рубашками с длинным рукавом, воротником-стойкой, кардиганами и тонкими свитерами. Выбирайте шерсть, кашемир или мохер, избегая толстого твида или велюра.

Если говорить о куртках, то байкерские модели из кожи или денима хороши для повседневной носки. Они очень идут крепким мужчинам.

Для подчеркивания V-образного торса укороченный на талии бомбер подойдет как нельзя лучше. Он округляет широкие плечи и подчеркивает большие руки.

Также на плечистых парнях хорошо смотрятся удлиненные кардиганы. Их можно носить нараспашку в сочетании с рубашкой.

Выбирая костюм, обратите внимание на однобортный. Двубортный костюм и его может иногда создавать нежелательные выпуклости на груди. В расцветках нужно избегать массивных рисунков, например, крупной клетки. Спортивные костюмы лучше предпочесть из легкой, тонкой ткани. В сочетании с белоснежной футболкой спортивные костюмы смотрятся на крепких мужчинах просто прекрасно.

Если у вас массивные плечи и вы выбираете просторные вещи для них, это не значит, что штаны нужно подбирать соответствующие. Джинсы зауженного кроя или прямые джинсы будут как нельзя кстати.

Также отлично подойдут зауженные брюки – чиносы. Важно, чтобы брюки были зауженными, но не максимально узкие, в них крепкий мужчина будет выглядеть смешно. Также избегайте мешковатых штанов.

Что касается рубашек, то у накачанных ребят они обычно расходятся на груди и давят в плечах, что сковывает движения. Выбирайте фасоны, в которых уместно будет расстегнуть пару верхних пуговиц, так вы освободите пространство для груди.

Не стоит забывать и об индивидуальном пошиве. Мускулистые мужчины часто обращаются к портным, чтобы заказать новый или скорректировать уже купленный наряд. Особенно это касается классических костюмов и рубашек.

Быть сильным и спортивным, но при этом стильно выглядеть – это возможно. В современном мире моды много вариантов одежды для атлетически сложенных мужчин. Некоторые известные актеры, имеющие такое телосложение, выпускают одежду под своими брендами.

Проявите в выборе гардероба такую же настойчивость, как в спорте. Это немаловажно, ведь хорошо сложенный мужчина в стильной одежде несомненно будет чувствовать себя уверенно и притягивать восхищенные женские взгляды!