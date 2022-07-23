Глава «Метинвеста»: Россия ворует украинскую сталь, оплаченную европейскими заказчиками

Россия вывозит из Украины награбленную сталь на общую сумму 600 млн долларов, заявил в интервью Би-би-си генеральный директор украинской компании «Метинвест» Юрий Рыженков.
Этой компании принадлежит, в частности, завод «Азовсталь», который оставался последним бастионом обороны разрушенного Мариуполя. Там укрывались сотни украинских военных и мирных жителей до взятия города российскими войсками в мае.
По словам Рыженкова, после оккупации Мариуполя Россия стала отправлять на свою территорию сталь с его заводов — в частности ту продукцию, что уже была продана заказчикам в Европе и Великобритании и предназначалась для отправки в эти страны.
Кремль никак не прокомментировал эти утверждения.
«Воровство у европейцев»
Штаб-квартира компании «Метинвест» находится в Мариуполе. Для Украины этот город являлся важнейшим центром металлургии и крупным торговым портом.
После трех месяцев осады и нескончаемых обстрелов Мариуполь в мае пал в руки российских военных.
Как рассказал Би-би-си Юрий Рыженков, во время штурма металлургического комбината «Азовсталь» погибли 300 его сотрудников и 200 членов их семей.
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