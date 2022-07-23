Росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ та мінують узбережжя річки Інгулець, — ISW У Чорному морі почались навчання НАТО за участі 11 країн » Глава «Метинвеста»: Россия ворует украинскую сталь, оплаченную европейскими заказчиками Россия вывозит из Украины награбленную сталь на общую сумму 600 млн долларов, заявил в интервью Би-би-си генеральный директор украинской компании «Метинвест» Юрий Рыженков. Этой компании принадлежит, в частности, завод «Азовсталь», который оставался последним бастионом обороны разрушенного Мариуполя. Там укрывались сотни украинских военных и мирных жителей до взятия города российскими войсками в мае. По словам Рыженкова, после оккупации Мариуполя Россия стала отправлять на свою территорию сталь с его заводов — в частности ту продукцию, что уже была продана заказчикам в Европе и Великобритании и предназначалась для отправки в эти страны. Кремль никак не прокомментировал эти утверждения. «Воровство у европейцев» Штаб-квартира компании «Метинвест» находится в Мариуполе. Для Украины этот город являлся важнейшим центром металлургии и крупным торговым портом. После трех месяцев осады и нескончаемых обстрелов Мариуполь в мае пал в руки российских военных. Как рассказал Би-би-си Юрий Рыженков, во время штурма металлургического комбината «Азовсталь» погибли 300 его сотрудников и 200 членов их семей.