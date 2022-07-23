ЦАХАЛ уничтожил около Дамаска завод по сборке иранских беспилотников

Newsru.co.il передает: Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) уточняет, что вследствие израильского авиаудара по целям около Дамаска были убиты не менее восьми человек: трое сирийских военных, двое сирийцев, связанных с ливанской «Хизбаллой», и еще трое иностранцев.

По данным SOHR, иностранцы и сирийцы, связанные с «Хизбаллой», были убиты в результате ракетного удара в районе Ас-Сайида-Зайнаб по заводу, на котором по иранским технологиям собирались беспилотные самолеты (ранее сообщалось, что там был атакован склад вооружений). Объект полностью уничтожен.

Сирийские военные, как пишет SOHR, были убиты при атаке на батареи ПВО, расположенные по периметру авиабазы ​​Аль-Маза.

Ранее сообщалось, что израильскими ВВС были атакованы офисы разведки ВВС Сирии, офис высокопоставленного чиновника, автомобиль в районе военного аэропорта Аль-Маза и контрольно-пропускной пункт около военного аэропорта.

В ночь на пятницу, 22 июля, сирийские государственные СМИ сообщили, что израильская авиация со стороны Голанских высот нанесла ракетные удары по целям около Дамаска. Были задействованы сирийские ПВО. Министерство обороны Сирии подтверждает гибель троих сирийских военнослужащих в результате этой атаки. Еще семеро сирийских военных получили ранения, заявляют в минобороны Сирии.