Автор Масяни сообщил об удалении на YouTube серии про «Санкт-Мариубург»

YouTube на некоторое время удалил эпизод мультфильма про Масяню «Санкт-Мариубург», в котором Масяня с семьей оказывается под обстрелами. Об этом автор мультфильма Олег Куваев написал в фейсбуке.

Куваев сообщил, что на видеоролик, размещенный на его канале в YouTube, пожаловался «некто Игорь Соболев». Суть жалобы заключалась в том, что в мультфильме изображен Исаакиевский собор, который Олег Куваев якобы срисовал с фотографии Соболева.

«Хотя там имеет место просто фронтальный вид Исакия, любой его фотографировавший может так пожаловаться. То есть претензия крайне сомнительная. Однако ютуб прям настолько испугался какого-то там «соболева» что мульт с 4 миллионами просмотров просто ВООБЩЕ УДАЛИЛ! Не заблокировал, не временно перекрыл доступ… А ВООБЩЕ УДАЛИЛ! Ютуб ты чего совсем спятил????» — написал автор мультфильма.

Позднее в субботу Куваев сообщил, что после резонанса в соцсетях эпизод вернули: «Мульт вернули!!!! Спасибо огромное всем за поднятый шум! Поэтому так быстро».

13 июля Олег Куваев опубликовал на своем ютуб-канале новый антивоенный эпизод Масяни — «Санкт-Мариубург»с резкой критикой российского вторжения в Украину. В нем рассказывается «о вторжении Китая в Россию», которое, как выясняется в конце, видит во сне Масяня. «Президент Китая Вынь Суй Хим» в этом сне объяснил, что собирается «очистить Россию от фашистов». Китайские войска бомбят Москву, Петербург и другие города. Масяня, Хрюндель и их дети пытаются уехать из города, но попадают под обстрел и прячутся в подвале, а затем в метро. В мультфильме ракеты падают в Петербурге на Исаакиевский собор, Дворцовую площадь, стрелку Васильевского острова.

Название отсылает к украинскому Мариуполю, который был почти полностью разрушен в ходе российского вторжения в Украину, отмечает Север.Реалии. Необходимость «денацификации и демилитаризации» Украины российские власти упоминали среди целей военного вторжения в соседнюю страну.