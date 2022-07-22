ЗСУ знищили п’ять опорних пунктів і два склади боєприпасів росіян на Херсонщині

Українські військові завдали ударів по п’ятьох опорних пунктах і двох складах боєприпасів росіян у Скадовському й Бериславському районах Херсонщини, а також по місцю скупчення ворожого особового складу на Миколаївщині.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ОК “Південь”.

Всього ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали понад 230 вогневих завдань, що призвело до значних втрат росіян:

35 окупантів;

самохідна гаубиця “Мста-С”;

2 безпілотних розвідники;

3 одиниці броньованої й 8 автомобільної техніки.

“Після отриманих втрат особовий склад 34 окремої мотострілецької бригади окупаційних військ відмовляється йти в бій”, — зазначили в ОК “Південь”.

Корабельне угруповання ворога в Чорному морі без змін. На двох кораблях тримають 16 “Калібрів” і 1 вдк.

Раніше в канадській розвідці повідомили, що російська армія через значні втрати більше не спроможна досягти військових цілей в Україні.