 
«  
  »

ЗСУ знищили п’ять опорних пунктів і два склади боєприпасів росіян на Херсонщині

Українські військові завдали ударів по п’ятьох опорних пунктах і двох складах боєприпасів росіян у Скадовському й Бериславському районах Херсонщини, а також по місцю скупчення ворожого особового складу на Миколаївщині.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ОК “Південь”.

Всього ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали понад 230 вогневих завдань, що призвело до значних втрат росіян:

  • 35 окупантів;
  • самохідна гаубиця “Мста-С”;
  • 2 безпілотних розвідники;
  • 3 одиниці броньованої й 8 автомобільної техніки.

“Після отриманих втрат особовий склад 34 окремої мотострілецької бригади окупаційних військ відмовляється йти в бій”, — зазначили в ОК “Південь”.

Корабельне угруповання ворога в Чорному морі без змін. На двох кораблях тримають 16 “Калібрів” і 1 вдк.

Раніше в канадській розвідці повідомили, що російська армія через значні втрати більше не спроможна досягти військових цілей в Україні.

22 июля, 2022 | Category: Видео, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  