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ЗСУ вже знищили 39 000 окупантів

ФОТО: ГЕНШТАБ ЗСУ

ЗСУ за добу знищили 150 окупантів, а з початку повномасштабної російської агресії кількість загиблих загарбників сягнула 39 000 чоловік особового складу.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Найбільших втрат загарбники зазнали на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 22.07 орієнтовно склали:

особового складу — близько 39 000 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1704 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 3920 (+8) од,

артилерійських систем – 863 (+4) од,

РСЗВ — 251 (+0) од,

засобів ППО — 113 (+0) од,

літаків – 221 (+0) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 713 (+3),

крилатих ракет — 167 (+0),

кораблів/катерів — 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 2803 (+22) од,

спеціальної техніки — 72 (+0).

22 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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