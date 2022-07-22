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Высокий чин из КСИР был захвачен в Иране и допрошен Моссадом прямо там ЄС запровадив санкції проти 57 осіб і структур з РФ: у списку Собянін, Безруков і Сбербанк » ЗСУ вже знищили 39 000 окупантів ФОТО: ГЕНШТАБ ЗСУ ЗСУ за добу знищили 150 окупантів, а з початку повномасштабної російської агресії кількість загиблих загарбників сягнула 39 000 чоловік особового складу. Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook Деталі: Найбільших втрат загарбники зазнали на Криворізькому та Бахмутському напрямках. Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 22.07 орієнтовно склали: особового складу — близько 39 000 (+150) осіб ліквідовано, танків ‒ 1704 (+0) од, бойових броньованих машин ‒ 3920 (+8) од, артилерійських систем – 863 (+4) од, РСЗВ — 251 (+0) од, засобів ППО — 113 (+0) од, літаків – 221 (+0) од, гелікоптерів – 188 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня — 713 (+3), крилатих ракет — 167 (+0), кораблів/катерів — 15 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн — 2803 (+22) од, спеціальної техніки — 72 (+0).