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ЗСУ показали, як знищили дивізіон російських гаубиць, техніки, боєкомплекту й окупантів

ЗСУ знищили дивізіон російських гаубиць

Про це повідомили Десантно-штурмові війська ЗСУ в телеграмі.

«Завдяки чіткій та злагодженій взаємодії (десантників і піхотинців ЗСУ, — ред.), було знищено гаубичний артилерійський дивізіон (без однієї гаубичної батареї) — 8 одиниць 152-мм гаубиць 2А65 «Мста-Б», особовий склад дивізіону, автомобільну техніку, боєкомплект та фортифікаційні споруди російських окупантів», — наголосили в ЗСУ.

Як зауважили українські десантники, удар по окупантах завдали з артилерії.

  • 21 липня українські захисники знищили базу окупантів у Скадовську та 4 склади росіян у Чорнобаївці й Донецьку.
22 июля, 2022 | Category: Видео, Новости, Россия, Украина

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