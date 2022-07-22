ЗСУ показали, як знищили дивізіон російських гаубиць, техніки, боєкомплекту й окупантів

Про це повідомили Десантно-штурмові війська ЗСУ в телеграмі.

«Завдяки чіткій та злагодженій взаємодії (десантників і піхотинців ЗСУ, — ред.), було знищено гаубичний артилерійський дивізіон (без однієї гаубичної батареї) — 8 одиниць 152-мм гаубиць 2А65 «Мста-Б», особовий склад дивізіону, автомобільну техніку, боєкомплект та фортифікаційні споруди російських окупантів», — наголосили в ЗСУ.

Як зауважили українські десантники, удар по окупантах завдали з артилерії.