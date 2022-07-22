Росіяни не почали наступ після оперативної паузи, — ISW Росія «іскандерами» вдарила по Краматорську, зруйнували школу і 85 будинків » Жодної установки HIMARS в Україні росіяни не знищили, — Пентагон У Міністерстві оборони США наголошують, що російський агресор не знищив в Україні жодної установки HIMARS Про це повідомляє Міністерство оборони США Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що російські окупаційні війська наразі не знищили в Україні жодної ракетної пускової установки HIMARS. «Сьогодні українці ефективно застосовують HIMARS, завдаючи ударів по російських командних вузлах, їхніх логістичних мережах, їхній польовій артилерії поблизу оборонних об’єктів та багатьох інших цілях, — сказав Марк Міллі. — Ці удари постійно знижують здатність Росії вести незаконну агресивну війну «. Марк Міллі також відзначив вміння українців, їхню винахідливість, артилерійські здібності, рішучість і волю до бою з огляду на спроможність українських військових швидко розгорнути ці системи.