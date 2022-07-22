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Жодної установки HIMARS в Україні росіяни не знищили, — Пентагон

Агресор не знищив жодної установки HIMARS

Про це повідомляє  Міністерство оборони США

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що російські окупаційні війська наразі не знищили в Україні  жодної ракетної пускової установки HIMARS.

«Сьогодні українці ефективно застосовують HIMARS, завдаючи ударів по російських командних вузлах, їхніх логістичних мережах, їхній польовій артилерії поблизу оборонних об’єктів та багатьох інших цілях, — сказав Марк Міллі. — Ці удари постійно знижують здатність Росії вести незаконну агресивну війну «.

Марк Міллі також відзначив вміння українців, їхню винахідливість, артилерійські здібності, рішучість і волю до бою з огляду на спроможність українських військових швидко розгорнути ці системи.

22 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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