Жодної установки HIMARS в Україні росіяни не знищили, — Пентагон

Про це повідомляє Міністерство оборони США
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що російські окупаційні війська наразі не знищили в Україні жодної ракетної пускової установки HIMARS.
«Сьогодні українці ефективно застосовують HIMARS, завдаючи ударів по російських командних вузлах, їхніх логістичних мережах, їхній польовій артилерії поблизу оборонних об’єктів та багатьох інших цілях, — сказав Марк Міллі. — Ці удари постійно знижують здатність Росії вести незаконну агресивну війну «.
Марк Міллі також відзначив вміння українців, їхню винахідливість, артилерійські здібності, рішучість і волю до бою з огляду на спроможність українських військових швидко розгорнути ці системи.
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