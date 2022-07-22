Замминистра финансов США обсудит российские санкции c коллегами в Европе

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо на следующей неделе отправится в Париж и Брюссель, чтобы встретиться с коллегами и обсудить пути усиления санкций, введенных в отношении России в ответ на ее вторжение в Украину, говорится в опубликованном в пятницу заявлении Министерства финансов.

Адейемо также обсудит дополнительную экономическую помощь Украине, минимизацию экономических последствий войны в Украине и введение ограничения цен на экспортируемую из России нефть, говорится в сообщении Министерства финансов. В Париже Адейемо также встретится с руководителями европейских финансовых служб и группой ученых и экономистов.

Выступая в среду на Форуме по безопасности в Аспене, штат Колорадо, Уолли Адейемо высказал надежду, что потолок цен на российскую нефть будет введен к декабрю.

«Мы следим за тем, что сделали европейцы. Они представили идею ограничения цены, но также сказали, что к декабрю они планируют ввести запрет на страхование, — заявил Адейемо. — Наша цель – убедиться, что одновременно с введением запрета на страхование мы сможем установить верхний ценовой предел…, что поможет снизить мировые цены на энергоносители, а также позволит российской энергии поступать на рынок».