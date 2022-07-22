Законного способу позбавити громадянства України Корбана немає, — Княжицький

Про це в ефірі Еспресо сказав народний депутат України Микола Княжицький.

«Це історія для мене абсурдна, бо Конституція забороняє позбавляти громадянства. Є казус Саакашвілі, коли був скасований указ про надання, бо він подав неправдиві дані і Зеленський сказав, що цей указ було скасовано незаконно, бо ніхто не може позбавити громадянства», — зазначив він.

Княжицький додав, що точно невідомо позбавили Корбана громадянства чи ні.

«Я бачив фото указу, який публікував нардеп Власенко — там є депутат Васильківський, указ датований 18 липня, він був у залі Ради і голосував. Тобто виходить голосував негромадянин України — чого ж його тоді пустили? Якщо цей указ правдивий, то це дивно», — заявив нардеп.

Він додав, що на кордоні Корбану кажуть, що не можуть пустити та не показують адвокатам указ про позбавлення громадянства.

«Є норма в законі, яка говорить про те, що особа втрачає громадянство, якщо добровільно набуває громадянства іншої країни. Законом до кінця — це не врегульовано, але що відбулось з Корбаном для мене не до кінця зрозуміло. Я лише розумію, що законного способу позбавити його громадянства я не бачу, так само як і не пускати його до України. Це як вимикали канали з ефіру, не випускали Порошенка закордон», — зазначив Княжицький.

На його думку, не може європейська країна діяти в такий спосіб, навіть якщо хочеться

«Я не симпатиком Корбана. Кожен громадянин, якби ми до нього не ставились, повинен мати захищені права. Не плюйте на закон, на нашу європейську перспективу і не будуйте авторитаризм. Це ситуація, яка має в собі ознаки беззаконня, його в демократичній країні не може бути. Якщо ми не будемо демократичною країною — ми не будемо мати підтримки Заходу і нам буде складніше перемогти в цій війні. Ціна кожного беззаконня — вона в ціні українців, яких привозять ховати в міста поза фронтом», — підсумував нардеп.