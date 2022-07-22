Высокий чин из КСИР был захвачен в Иране и допрошен Моссадом прямо там

Высокий чин из иранского Корпуса стражей исламской революции был захвачен в Иране и допрошен Моссадом. Как сообщается, помимо информации о поставках беспилотников и ракет, ранее иранец предоставил информацию, касающуюся таинственного ареста иранского самолета в Аргентине.
По данным Iran International, Ядулла Хадамати, заместитель Али Аскара Норози, начальника отдела логистики КСИР, стоящего за поставками иранского оружия «Хизбалле», был захвачен и допрошен в Иране силами Моссада и предоставил информацию о поставках ракет и беспилотников в Сирию, Ирак, Ливан и Йемен. Несколькими днями ранее в сети Ирана появилось видео с фрагментом допроса Хадамати.
Как пишет Iran International, допрос Ядуллы Хадамати также привел к аресту ранее иранского самолета в Аргентине в прошлом месяце. Согласно полученной информации, капитан и несколько членов экипажа самолета были членами КСИР.
Во вторник временного поверенного в делах Аргентины в Иране вызвали «на ковер» и потребовали немедленно снять запрет на вылет из Аргентины, наложенный на пятерых иранских членов экипажа венесуэльского самолета, который уже в течение нескольких недель находится под стражей в Буэнос-Айресе.
Самолет Boeing 747, принадлежащий компании «Imtrasur», дочерней компании венесуэльской государственной компании «Conviasa», был задержан в Аргентине 6 июня, когда прибыл с рейсом из Мексики. Его экипажу, 14 венесуэльцам и пяти иранцам, запретили покидать страну до завершения следственных действий.
Самолет, принадлежащий венесуэльской компании, принадлежал ранее иранской компании «Махан» и был продан около года назад. Американские спецслужбы неоднократно обвиняли «Махан» в связях с Корпусом стражей исламской революции
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