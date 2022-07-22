Высокий чин из КСИР был захвачен в Иране и допрошен Моссадом прямо там

Высокий чин из иранского Корпуса стражей исламской революции был захвачен в Иране и допрошен Моссадом. Как сообщается, помимо информации о поставках беспилотников и ракет, ранее иранец предоставил информацию, касающуюся таинственного ареста иранского самолета в Аргентине.

По данным Iran International, Ядулла Хадамати, заместитель Али Аскара Норози, начальника отдела логистики КСИР, стоящего за поставками иранского оружия «Хизбалле», был захвачен и допрошен в Иране силами Моссада и предоставил информацию о поставках ракет и беспилотников в Сирию, Ирак, Ливан и Йемен. Несколькими днями ранее в сети Ирана появилось видео с фрагментом допроса Хадамати.

Как пишет Iran International, допрос Ядуллы Хадамати также привел к аресту ранее иранского самолета в Аргентине в прошлом месяце. Согласно полученной информации, капитан и несколько членов экипажа самолета были членами КСИР.