 
 
  »

Высокий чин из КСИР был захвачен в Иране и допрошен Моссадом прямо там

В Иране Моссад допросил крупного чиновника КСИР

Высокий чин из иранского Корпуса стражей исламской революции был захвачен в Иране и допрошен Моссадом. Как сообщается, помимо информации о поставках беспилотников и ракет, ранее иранец предоставил информацию, касающуюся таинственного ареста иранского самолета в Аргентине.

По данным Iran International, Ядулла Хадамати, заместитель Али Аскара Норози, начальника отдела логистики КСИР, стоящего за поставками иранского оружия «Хизбалле», был захвачен и допрошен в Иране силами Моссада и предоставил информацию о поставках ракет и беспилотников в Сирию, Ирак, Ливан и Йемен. Несколькими днями ранее в сети Ирана появилось видео с фрагментом допроса Хадамати.

Как пишет Iran International, допрос Ядуллы Хадамати также привел к аресту ранее иранского самолета в Аргентине в прошлом месяце. Согласно полученной информации, капитан и несколько членов экипажа самолета были членами КСИР.

Во вторник временного поверенного в делах Аргентины в Иране вызвали «на ковер» и потребовали немедленно снять запрет на вылет из Аргентины, наложенный на пятерых иранских членов экипажа венесуэльского самолета, который уже в течение нескольких недель находится под стражей в Буэнос-Айресе.

Самолет Boeing 747, принадлежащий компании «Imtrasur», дочерней компании венесуэльской государственной компании «Conviasa», был задержан в Аргентине 6 июня, когда прибыл с рейсом из Мексики. Его экипажу, 14 венесуэльцам и пяти иранцам, запретили покидать страну до завершения следственных действий.

Самолет, принадлежащий венесуэльской компании, принадлежал ранее иранской компании «Махан» и был продан около года назад. Американские спецслужбы неоднократно обвиняли «Махан» в связях с Корпусом стражей исламской революции

https://news.israelinfo.co.il/104347

22 июля, 2022 | Category: Израиль, Новости

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  