В ЕС приветствуют заключенное в Стамбуле соглашение об экспорте продовольствия из украинских портов

В Европейском Союзе приветствуют заключенное в пятницу в Стамбуле соглашение об экспорте продовольствия из украинских портов.

Так, по словам Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля, Стамбульское соглашение «это шаг в правильном направлении».

«Незаконное вторжение России в Украину поставило миллионы людей под угрозу голода. Сегодняшнее Стамбульское соглашение — это шаг в правильном направлении. Мы призываем к его скорейшему осуществлению», — написал Боррель в твиттере в пятницу.

Он также поприветствовал усилия ООН и Турции, которое были приложены для заключения указанного соглашения.

В свою очередь, председатель Европейского Совета Шарль Мишель отметил, что данный документ может принести пользу «миллионам людей по всему миру».

«Глобальная продовольственная безопасность является приоритетом для ЕС. Я приветствую соглашение о разблокировании Черного моря для украинского экспорта зерна. Это соглашение может принести пользу миллионам людей по всему миру», — написал Мишель в твиттере.

Он добавил, что строгое выполнение условий соглашения «имеет первостепенное значение для того, чтобы оно заработало».

Ранее стало известно, что Украина, Турция и Россия при поддержке Генсекретаря ООН Антониу Гуттереша договорились о содействии безопасному судоходству для экспорта зерна, сопутствующих продуктов питания и удобрений (в том числе аммиака) из морских портов «Одесса», «Черноморск» и «Пивденный» в течение 120 дней с возможностью продления этого срока.