Три атаки по Антонівському мосту унеможливили перекидання окупантами техніки

Про це він розповів в етері Еспресо.

«З Антонівським мостом абсолютно все влучно і правильно зроблено. Якщо подивитися хронологію влучань по Антонівському мосту, то спочатку були розтрощені позиції окупантів за мостом і трохи зачепили сам міст. На другий день ЗСУ ударили точно і хірургічно по самому Антонівському мосту, що тепер унеможливлює прохід важкої техніки та бронетехніки, також вантажної техніки, яка поставляє боєкомплекти та боєприпаси до фронту. І останнє влучання, яке відбулося 21 липня, це вже влучання перед Антонівським мостом, з боку самої Антонівки, де був потужний ворожий блок-пункт з посиленою охороною. Тобто за ці три артилерійські атаки була досягнута мета, а зараз паніка в окупантів, тому що друга доба, як вони не можуть перекидати техніку, бо міст закритий для вантажного транспорту», — зазначив депутат облради.

Сергій Хлань зауважив, що міст відритий тільки для легкового та громадського транспорту, відповідно, люди можуть пересуватися мостом, а техніка – ні.