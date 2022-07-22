Спікер Ради обіцяє «до кінця року» закони, потрібні для відкриття переговорів про вступ до ЄС

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що розраховує на схвалення до кінця року законопроєктів, необхідних для відкриття перемовин про вступ до ЄС.
Як повідомляє «Європейська правда», заяву він поширив у своєму Telegram-каналі.
«До кінця року Парламент ухвалить необхідні закони, потрібні для старту переговорів про вступ до Євросоюзу. Ми чітко знаємо, як нам виконати ті сім вимог, які отримала Україна майже місяць тому», — заявив Стефанчук, зазначивши, що основна робота розпочнеться з вересня.
За його словами, Рада готує необхідний перелік законопроектів. «Зокрема, ідеться про реформу Конституційного Суду — маємо запровадити конкурсну систему добору. Ми повинні інтегрувати міжнародні стандарти у питанні боротьби з відмиванням коштів, внести зміни у закон про олігархів тощо», — деталізував голова Верховної Ради.
Наприкінці червня Стефанчук заявив, що парламент намагатиметься ухвалити всі закони, пов’язані з зобов’язаннями Києва щодо вступу в ЄС, до 2025 року.
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