Рост курсовой разницы между Webmoney и реальными деньгами

Причина таковой ситуации проста – запрет на работу Webmoney в Украине и серьезные ограничения в ряде других стран Восточной Европы, в том числе и РФ. Вторая причина – искусственный валютный курс в РФ на фоне агрессии против Украины, который приводит к тому, что все игроки электронного рынка валют закладывают все возрастающую маржу в свои операции, на фоне рисков большой волатильности.
Все это серьезным образом влияет на транзакции , число которых постоянно падает, а общий оборот электронных валют, таких как QIWI, Youmoney , Webmoney – снижается. Данная тенденция будет и в дальнейшем показывать отрицательный рост оборота, сопряженный с увеличением маржи на операциях.
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