Законного способу позбавити громадянства України Корбана немає, — Княжицький В ЕС приветствуют заключенное в Стамбуле соглашение об экспорте продовольствия из украинских портов » Рост курсовой разницы между Webmoney и реальными деньгами Рост курсовой разницы между Webmoney и реальными деньгами продолжает увеличиваться на протяжении последних месяцев. По статистическим данным реальная конвертация WMZ по текущему месяцу показывает порядка 30% при работе на сером рынке обменников пишет ОффШор. Таким образом при реальном курсе гривны в 38-39 за доллар США, мы получаем в серых обменниках wmz/грн. порядка 30.4-30.5 грн .

Причина таковой ситуации проста – запрет на работу Webmoney в Украине и серьезные ограничения в ряде других стран Восточной Европы, в том числе и РФ. Вторая причина – искусственный валютный курс в РФ на фоне агрессии против Украины, который приводит к тому, что все игроки электронного рынка валют закладывают все возрастающую маржу в свои операции, на фоне рисков большой волатильности.

Все это серьезным образом влияет на транзакции , число которых постоянно падает, а общий оборот электронных валют, таких как QIWI, Youmoney , Webmoney – снижается. Данная тенденция будет и в дальнейшем показывать отрицательный рост оборота, сопряженный с увеличением маржи на операциях.