Росіяни не почали наступ після оперативної паузи, — ISW

Про це повідомляє Інституту вивчення війни (ISW) у новому звіті.

Так, окупанти здійснили кілька обмежених і локалізованих наземних атак 21 липня. А поточний російський оперативний темп істотно не відрізняється від того, що було під час офіційно оголошеної оперативної паузи між 7 і 16 липня. Російські сили навряд чи зможуть зайняти значні позиції в найближчі тижні, кажуть експерти.

Війська РФ продовжували здійснювати незначні атаки протягом цього часу на північний захід від Слов’янська і навколо району Сіверська і Бахмута, не захопивши жодної значущої території.

З 16 липня окупанти продовжували локальні атаки на схід від Сіверська, а також на схід і південь від Бахмута; станом на 21 липня вони не досягли значних територіальних здобутків у цих районах.

ISW наголошує, що російське угруповання на північний захід від Слов’янська фактично здійснило менше наземних атак уздовж кордону Харківської та Донецької областей, ніж це було під час офіційної оперативної паузи.

Тож відсутність успішних наземних атак за межами районів Слов’янська, Сіверська і Бахмута узгоджується з оцінкою ISW про те, що російський наступ, ймовірно, закінчиться без захоплення Слов’янська або Бахмута.

В Інституті припускають, що російські війська, ймовірно, будуть продовжувати використовувати свої резерви низькоточних радянських систем зброї, але рішучість цих ударів в порівнянні з ударами українських HIMARS залишиться обмеженою.

Ключові висновки аналітиків: